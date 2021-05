GM Arapongas apreende moto com mais de R$ 35 mil em débitos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Guarda Municipal de Arapongas (GM) realizou uma blitz na noite desta sexta-feira (21) na Avenida Arapongas, cruzamento com a Rua Avestruz. Durante o trabalho foram recolhidos um carro e três motocicletas, sendo que uma delas, tinha débitos no valor de R$ 35 mil reais.

Foto por Reprodução

De acordo com a GM, a blitz foi realizada devido a várias reclamações de moradores da área central da cidade, que se queixavam de veículos com som automotivo em volume alto e motocicletas com escapamentos adulterados trafegando em alta velocidade.

Foto por Reprodução

O bloqueio viário teve intuito de coibir essa prática e também, evitar atos ilícitos, causando assim uma sensação de segurança na população.



Os veículos recolhidos foram levados até o pátio do Detran da cidade. Ninguém foi preso.

Foto por Reprodução