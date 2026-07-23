GM apreende moto com R$ 48 mil em dívidas e 89 multas em Arapongas

Condutor não tinha carteira de habilitação e veículo rodava com licença vencida desde 2008

Uma fiscalização de trânsito no Centro de Arapongas resultou na apreensão de uma motocicleta que circulava de forma totalmente irregular na manhã de quarta-feira (22). O veículo chamou a atenção da equipe policial por causa do barulho excessivo provocado pelo escapamento.

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A abordagem aconteceu durante um patrulhamento de rotina no cruzamento entre a Rua Beija-Flor e a Avenida Arapongas. Ao parar o motociclista e solicitar os documentos, os agentes constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A situação ficou ainda mais grave após a consulta aos dados do veículo no sistema do Departamento de Trânsito (Detran). A motocicleta acumulava um total de R$ 48.830,17 em débitos, somando 89 multas e autuações pendentes, além de estar com o licenciamento vencido há quase 20 anos.

O escapamento também foi enquadrado por estar em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Após a verificação, o condutor recebeu as orientações cabíveis e foi liberado no local, enquanto a moto foi guinchada para o pátio da Polícia Militar.

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