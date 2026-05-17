GM apreende moto após flagrar motociclista fazendo manobras perigosas

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR) apreendeu uma motocicleta após o condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), realizar manobras perigosas e tentar fugir de uma abordagem. O caso foi registrado no sábado (16), no Jardim Paulino Fedrigo, por volta das 10h30.

- LEIA MAIS: Honda CG 150 é furtada no centro de Ivaiporã na manhã de sábado



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe realizava patrulhamento pela região quando flagrou o motociclista conduzindo uma Honda CG vermelha equilibrada em apenas uma roda. Os agentes deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motorista. Após um breve acompanhamento tático pelas vias do bairro, as autoridades conseguiram interceptar o homem na Rua Curiango Claro.

Durante a busca pessoal, os agentes não encontraram itens ilícitos com o suspeito. No entanto, a verificação no sistema apontou a ausência de habilitação do condutor e a existência de débitos atrasados referentes ao veículo. As autoridades ofereceram a opção de quitação das pendências no local via aplicativo bancário, mas o homem informou não ter condições de efetuar o pagamento. Diante da infração, a Guarda Municipal lavrou as autuações previstas no Código de Trânsito Brasileiro e encaminhou a motocicleta ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran).