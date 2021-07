Da Redação

GM apreende jovens que jogariam drogas na cadeia pública

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, que iriam arremessar porções de cocaína no interior da cadeia pública de Arapongas foram apreendidos pela Guarda Municipal, no final da tarde de quinta-feira (15).

continua após publicidade .

Segundo a GM, ao verem a viatura, na região da Vila Nova, os jovens tentaram fugir com suas bicicletas, mas foram abordados pela equipe de guardas. Em busca pessoal, foram encontrados 12,6 gramas de pasta base de cocaína com o adolescente de 15 anos e 13,6 gramas, com o de 17 anos. Além das drogas, três garrafas de bebida alcóolica estavam com eles.

Os jovens afirmaram que iriam arremessar as drogas no interior da cadeia pública de Arapongas. A quantidade encontrada, fracionada para a venda, renderia em torno de 100 porções de cocaína, de acordo com a Guarda Municipal.

continua após publicidade .

Diante do flagrante, os menores receberam voz de apreensão e foram levados para a delegacia. Toda droga e as bebidas alcóolicas também foram apreendidas.