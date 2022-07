GM apreende drogas em Arapongas; duas pessoas foram detidas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor, sendo ambos encaminhados para a delegacia

Um homem de 26 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido após serem flagrados com drogas pela Guarda Municipal (GM) no Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas. A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira, 22, por volta das 18h15.

continua após publicidade .

Segundo o relatório da ocorrência, a equipe da GM estava em patrulhamento quando avistou o homem de 26 anos, já conhecido no meio policial, saindo de uma residência que funciona como ponto de tráfico. No momento em que ele viu a equipe, demonstrou grande nervosismo e dispensou um objeto no chão, sendo de imediato realizada a abordagem e localizada uma porção de maconha. Ao mesmo tempo, foi realizada a abordagem de mais algumas pessoas que estavam na residência.

O homem detido relatou à equipe que havia comprado a maconha de um menor de 17 anos, presente na casa. Em revista na residência, foram encontradas diversas porções de maconha, totalizando 48 gramas. O menor assumiu que estaria realizando a venda do entorpecente no local.

continua após publicidade .

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor, sendo ambos encaminhados para a delegacia.

Siga o TNOnline no Google News