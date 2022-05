GM apreende cocaína e crack escondidos em meia infantil

Da Redação

Foram encontradas porções de crack e cocaína escondidas em uma meia de criança

A Guarda Municipal de Arapongas prendeu duas pessoas e apreendeu drogas e dinheiro na noite de sexta-feira (20), no Residencial Araucária. Com os suspeitos foram encontrados quase 50 gramas de cocaína e crack fracionados, além de R$ 110 em notas trocadas o que configura crime de tráfico de drogas.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim da GM, uma equipe que patrulhava a região flagrou um homem já conhecido no meio policial por traficar drogas e que, inclusive, saiu recentemente da cadeia. O suspeito saiu de uma casa onde, segundo a GM, mora outro homem também conhecido no meio policial por praticar o mesmo tipo de crime.

O suspeito foi abordado e com ele a PM encontrou três porções de cocaína. A PM então entrou na casa e durante revista encontrou porções de crack e cocaína escondidos em uma meia de criança, totalizando quase 50 gramas dos dois entorpecentes juntos.

continua após publicidade .

Ainda na busca, foi encontrado a quantia de R$110,00 em espécie. O homem e a proprietária da casa foram encaminhados primeiramente a Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar teste de Covid e, na sequência, foram encaminhados à delegacia.