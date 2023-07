GM apreende bicicletas motorizadas conduzidas por menores em Arapongas

A Guarda Municipal apreendeu duas motocicletas motorizadas conduzidas por menores de idade em locais diferentes de Arapongas, no norte do Paraná, na quinta-feira (13).

Segundo a corporação, uma das ocorrências foi registrada na Avenida Arapongas, área central do município, onde uma equipe encontrou um adolescente de 17 anos sem os equipamentos de proteção necessários para conduzir a bicicleta.

Na segunda situação, registrada na Rua Taperaçu-Cinza, no Jardim Interlagos, os agentes encontraram novamente um rapaz sem os equipamentos de proteção, mas esse de 14 anos de idade.

Em ambas as ocorrências as bicicletas foram entregues no pátio do Detran.

