GM apreende 16 quilos de maconha com jovens e mulher

A Guarda Municipal de Arapongas apreenderam três adolescentes, de 15,16 e 17 anos, e prendeu uma mulher, nesta terça-feira (8), com grande quantidade de drogas no Jardim Columbia IV.

Durante patrulhamento, de acordo com o relatório, a equipe viu dois menos, que já são conhecidos da polícia, fumando maconha em frente à uma casa. Além dos jovens, um outro menor e uma mulher também foram abordados pela GM dentro da casa.

Durante as buscas pelo local, a GM encontrou no bolso de um deles 2 eppendorf's de cocaína, pesando 1,4 gramas. A ação contou com a ajuda do Canil/GM foram encontradas em um dos quartos 45 porções de maconha já fracionadas para a venda, pesando 245 gramas e dentro de um pote, outra quantidade com 175 gramas, além de R$289 em espécie.

Dentro de um dos guarda-roupas, conforme o boletim, foram localizadas duas balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo, do tipo pistola, e um coldre. Ainda no mesmo cômodo, o cão Zeus encontrou porções maiores de maconha, pesando 1,530 quilos, e mais 7 invólucros de pasta base de cocaína, de 271,4 gramas.

Na sala da casa, ainda conforme o boletim, foram localizadas outras porções de maconha, pesando 930 gramas. Em seguida, Zeus indicou no chão, em um fundo falso, mais 22 tabletes de maconha, que pesados posteriormente, totalizaram 13,820 quilos.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e a mulher foi presa pela GM Arapongas.

