Ginásio Luiz Augusto Zin: prefeito dá ordem de serviço para reformas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin está localizado na Rua Pombas, área central do município

Uma nova ordem de serviço foi dada pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre. Trata-se da obra de reforma do ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin, localizado na Rua Pombas, área central do município.

continua após publicidade .

O ato ocorreu na manhã desta quarta-feira (29) com a presença dos representantes da empresa responsável pelo serviço, a Proativa Construções LTDA – EPP. Na oportunidade, também esteve presente o vereador Márcio Nickenig.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a reforma do ginásio de Esportes Luiz A. Zin inclui serviços de impermeabilidade de toda a cobertura, troca de esquadrias, pinturas externas e internas, incluindo o telhado, readequações nos banheiros e vestiários, além de readequações no sistema de gás. Esse, que é um projeto totalmente elaborado pela Seodur, conta com um investimento de R$ 622.693,88 e o prazo de vigência em contrato é até dezembro de 2022.

continua após publicidade .

Segundo o prefeito Sérgio Onofre, a reforma no ginásio trará maior qualidade para eventos, sobretudo para a área esportiva. “O ginásio de Esportes Luiz Augusto Zin já foi palco de grandes eventos, entre eles os que envolvem o esporte. O espaço será readequado, com melhorias estruturais, valorizando um local amplo e que fica no coração da cidade”, disse.

Ainda no segmento esportivo, a administração já entregou obras como: ginásio de esporte do Cj. Araucária, duas quadras cobertas, sendo uma localizada na Escola Municipal Antônio Grassano Júnior, na Zona Sul, e outra na Escola Municipal João Paulo, no Jardim Petrópolis, cinco unidades do Meu Campinho (Zona Sul, Cj. Flamingos, Cj. Ulysses Guimarães, Conjuntos Tropical e Águias), construção de uma pista de skate, reforma da piscina e vestiários localizados no Centro Social Urbano (CSU), obra do Centro de Lazer e Esporte, localizado na Rua Taperaçu Cinza, Jardim Interlagos, entrega o Centro Esportivo Sebastião Delli Xavier - localizado na Rua Rouxinol (Antigo Campo do Alvorada) e inauguração o Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), construído em anexo ao Centro Social Urbano (CSU), além de instalação das Academias ao Ar Livre (ATI’s) em diferentes pontos da cidade.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News