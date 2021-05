Gestantes e puérperas são vacinadas contra a Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A partir desta sexta-feira, 07, as gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) começam a receber as aplicações da vacina contra a Covid-19 (1ª dose). Para esse grupo, a vacinação ocorre no Centro de Integrado de Saúde da Mulher (CISAM) - Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Primavera. Das 09h às 15h.

DOCUMENTAÇÃO

Deverão apresentar o Atestado para Vacinação de Gestantes e Puérperas, disponível através do link: https//www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.

IMPORTANTE

Vale lembrar que as gestantes e puérperas também fazem parte do primeiro grupo prioritário da vacinação contra a gripe (H1N1) - que já vem sendo realizada. Contudo, o Ministério da Saúde aconselha um intervalo de 14 dias entre as aplicações das vacinas.