Gestante e marido são presos com 100 kg de maconha em Arapongas

A apreensão aconteceu na tarde desta terça

Uma mulher grávida de quatro meses, de 25 anos, e o marido, de 24, foram presos por tráfico de drogas, em Arapongas, norte do Paraná. No carro deles, a polícia encontrou 100 kg de maconha.

O carro que o casal estava foi abordado na PR-444, no começo da tarde desta terça-feira (25). No interior do veículo estavam diversos tabletes de maconha. Conforme a Polícia Militar (PM), os envolvidos buscaram toda a droga no Paraguai e o entorpecente seria entregue em Rolândia.

A Agência Local de Inteligência do15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM) recebeu informações do transporte ilegal. A operação contou com apoio do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas.

O casal foi levado para a delegacia de Arapongas.

