Gestante chama a PM após companheiro ameaçar o filho dela; entenda

Uma gestante, moradora de Arapongas, no norte do Paraná, chamou a Polícia Militar (PM) no início da noite deste domingo (29) depois que o companheiro teve uma crise de ciúmes e ameaçou o filho dela. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito afirmou que iria chamar colegas da "biqueira" para agredir o menino.

continua após publicidade

O caso foi registrado em uma residência no Conjunto Flamingos, por volta das 18h30. Segundo relato da mulher, o companheiro teria visto uma publicação nas redes sociais e, com ciúmes, começou uma discussão. Durante a briga, o homem deu um soco em uma porta de vidro e acabou machucando a mão.

- LEIA MAIS: Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Arapongas

continua após publicidade

A gestante contou aos policiais militares que tentou ajudar o companheiro com o ferimento, mas foi impedida. O filho dela também tentou ajudar o homem, mas foi ameaçado. O suspeito fugiu da residência antes da chegada da equipe. Segundo o B.O., essa não seria a primeira vez que a mulher sofre ameaças do companheiro.

Ninguém havia sido preso até a publicação desta matéria.

Siga o TNOnline no Google News