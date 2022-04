GDA de Arapongas atende mais de 150 ocorrências em março

Da Redação

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) de Arapongas atendeu 166 ocorrências no mês de março, de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira (5). O combate a maus-tratos de animais ultrapassou 50% das fiscalizações.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o grupamento, no primeiro trimestre de 2022 foram 350 atendimentos nas mais diversas áreas. As ações são executadas em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e contemplam o descarte de resíduos sólidos, desmatamento ilegal, poluição atmosférica, caça ilegal, captura de animais silvestres, entre outros.

As atividades abrangem áreas rurais e urbanas do município, visando coibir os crimes ambientais, assim como qualquer prática lesiva ao meio ambiente. O GDA pode ser acionado através dos telefones 3902-1194 ou 3902-1196 da Secretaria de Meio Ambiente ou em situações de urgências pelo 153 da Guarda Municipal.