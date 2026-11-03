Gavião com asa quebrada é resgatado em Arapongas

Uma ave silvestre da espécie gavião-carijó foi socorrida na tarde de segunda-feira (2), em Arapongas, após ser encontrada com uma fratura grave. O animal precisou ser transferido para uma unidade de atendimento especializado devido à complexidade do ferimento.

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A situação teve início quando um morador encontrou a ave machucada na região do Jardim Bandeirantes e a levou até o quartel do Corpo de Bombeiros do município. Diante da necessidade de manejo adequado, a corporação acionou a Patrulha Ambiental da Guarda Municipal para realizar o recolhimento seguro do gavião.



Para garantir que a ave receba o tratamento necessário e tenha chances de voltar ao seu habitat natural, a equipe ambiental transportou o animal até o Hospital Veterinário da Unifil, em Londrina. O gavião foi entregue aos cuidados da equipe médica de plantão, que ficará responsável pela reabilitação da asa fraturada. Após a transferência, os agentes retomaram o patrulhamento de rotina na cidade.