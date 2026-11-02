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ARAPONGAS

Gavião-carijó com asa quebrada é levado a hospital veterinário em Londrina

Ave foi recolhida pela Patrulha Ambiental e encaminhada à equipe veterinária de plantão da Unifil nesta segunda-feira (2)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Gavião-carijó com asa quebrada é levado a hospital veterinário em Londrina
Autor Gavião foi resgatado em Arapongas - Foto: GM Arapongas

Um gavião-carijó com uma das asas quebradas foi encaminhado ao Hospital Universitário Veterinário da Unifil, em Londrina, nesta segunda-feira (2). A ave havia sido deixada por um cidadão no quartel do Corpo de Bombeiros e foi recolhida pela Patrulha Ambiental da Guarda Municipal de Arapongas.

-LEIA MAIS: Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado às margens de estrada rural em Arapongas; veja

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Conforme o registro da ocorrência, os bombeiros solicitaram apoio à Central de Comando de Operações para o encaminhamento do animal. A equipe ambiental foi ao quartel e, diante da gravidade do ferimento, transportou o gavião até a unidade veterinária.

A ave foi entregue à equipe médica de plantão para receber os cuidados necessários. O objetivo do atendimento é possibilitar sua recuperação e uma futura soltura na natureza.

A ocorrência foi registrada às 15h30 e tem como referência a Rua Patativa, no Jardim Bandeirantes.

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