Gavião-carijó com asa quebrada é levado a hospital veterinário em Londrina
Ave foi recolhida pela Patrulha Ambiental e encaminhada à equipe veterinária de plantão da Unifil nesta segunda-feira (2)
Um gavião-carijó com uma das asas quebradas foi encaminhado ao Hospital Universitário Veterinário da Unifil, em Londrina, nesta segunda-feira (2). A ave havia sido deixada por um cidadão no quartel do Corpo de Bombeiros e foi recolhida pela Patrulha Ambiental da Guarda Municipal de Arapongas.
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Conforme o registro da ocorrência, os bombeiros solicitaram apoio à Central de Comando de Operações para o encaminhamento do animal. A equipe ambiental foi ao quartel e, diante da gravidade do ferimento, transportou o gavião até a unidade veterinária.
A ave foi entregue à equipe médica de plantão para receber os cuidados necessários. O objetivo do atendimento é possibilitar sua recuperação e uma futura soltura na natureza.
A ocorrência foi registrada às 15h30 e tem como referência a Rua Patativa, no Jardim Bandeirantes.