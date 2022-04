Gaturamo: Arapongas ganha mais uma escultura de pássaro

Da Redação

O artista plástico Cleir Ávila entregou mais uma das esculturas de pássaros que estão sendo produzidas para diversos pontos da cidade de Arapongas. Conhecida nacionalmente por todas as ruas levarem nomes de aves, a 'cidade dos pássaros' ganhou a escultura de um gaturamo na rotatória que fica em frente ao hospital Honpar, na Avenida que recebe o nome do pássaro.

De acordo com o artista responsável pelas esculturas, das 13 obras contratadas, 10 já foram entregues. Ainda resta entregar as esculturas do pavão, do flamingo e uma araponga, sendo que o pavão deve ser entregue ainda nesta semana, de acordo com Ávila.