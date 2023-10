Gatinhos são resgatados após abandono e suspeita é multada em R$ 6 mil

Uma moradora de Arapongas, no norte do Paraná, foi multada em mais de R$ 6 mil depois de ter abandonado três filhotes de gato no pátio da escola do Centro de Assistência e Integração a Criança (CAIC). A instituição fica localizada no bairro Jardim Lorena, e câmeras de segurança da região flagraram a suspeita, junto com uma outra mulher, deixando os gatinhos no local.

Testemunhas relataram para a equipe da Guarda Municipal (GM) que os filhotes foram encontrados dentro de uma caixa de papelão, na manhã da última terça-feira (3). Conforme os registros de segurança, as autoridades verificaram que as mulheres deixaram os animais durante a noite da segunda-feira (2). Investigações levaram os guardas até a residência de uma delas.

Na residência da mulher, ela relatou que os gatinhos haviam sido deixados no quintal dela e, como sabia que havia vários gatos na região do CAIC, decidiu deixar os filhotes lá. A araponguense disse ainda que estaria passando por um "momento conturbado", pois o cunhado estaria doente. Diante da dificuldade familiar, ela relatou que não "lembrou" de ligar para os órgãos ambientais.

A suspeita não quis informar às autoridades quem era a outra mulher que estava com ela no momento do abandono. Diante disso, ela recebeu uma multa no valor de R$ 6.240,20 e, de acordo com a GM, a Polícia Civil foi notificada para adoção das providências necessárias.

Os filhotinhos foram resgatados e recolhidos pela Ong Oppa. Os pequenos "gatinhos caros" já estão recebendo todos os cuidados necessários. Vídeos disponibilizados pela GM de Arapongas para o TNOnline mostram os três irmãos mamando em uma gatinha. Assista:

