GAT prende trio com quase meio quilo de crack em Arapongas

O Grupo de Apoio Tático - GAT - da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, realizou a prisão de três pessoas que armazenavam drogas para a prática de tráfico. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira, 27, no Jardim Paraná

Depois de uma denúncia, a equipe realizou patrulhamento em um local que seria uma "casa cofre" para armazenagem de drogas. Ali, uma pessoa em atitude suspeita foi abordada saindo da residência. Com ele, havia porções de maconha e haxixe.

Foi realizada também abordagem da proprietária da casa, que seria, segundo a denúncia, a responsável por armazenar o material ilícito, juntamente com um homem já conhecido no meio policial.

Nas buscas foram encontradas 02 porções de cocaína no armário da cozinha. O outro suspeito também tinha uma porção de cocaína na carteira.

Durante a abordagem, o suspeito afirmou estar ali de carona, porém, estava com a chave de um veículo Fiat. Foram feitas buscas nas imediações e logo foi localizado o carro nas proximidades. Dentro do veículo havia uma caixa contendo uma peça de crack pesando 464 gramas, mais 15,1 gramas de pasta base de cocaína, 02 balanças de precisão e uma máquina de cartão.

Ainda nas buscas, no apartamento do suspeito proprietário do veículo, foi localizado mais uma porção de maconha.

Diante a situação, foi dada a voz de prisão aos três envolvidos e encaminhados para a delegacia da cidade.