GAT prende dois homens por tráfico de drogas no Conjunto Flamingos

O Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal de Arapongas, prendeu dois homens por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (5), no Conjunto Flamingos.

De acordo com o boletim, após denúncias, a equipe GAT foi até uma casa invadida e encontrou duas pessoas já conhecidas no meio policial, além de uma mulher que seria usuária de drogas.

O Canil da GM foi chamado para auxiliar nas buscas e com o apoio do cão Zeus, dentro do banco de uma bicicleta desmontada foi localizado uma porção de crack que pesou 4,7 gramas, que poderia render aproximadamente 25 pedras para a venda. Os guardas ainda localizaram mais 11 porções da mesmo droga, já embaladas e prontas para a comercialização.

De acordo com a GM, a usuária relatou que iria fazer apenas um serviço de limpeza na casa em troca de drogas. Os suspeitos foram levados para a delegacia.

