GAT: cão Zeus encontra drogas e rapaz é preso por tráfico

A equipe GAT da Guarda Municipal de Arapongas em patrulhamento na noite de terça-feira (03), na Rua Andorinha do Penhasco no Jardim Paraíso avistou um homem usando maconha em frente à residência, e deu voz de abordagem.

Além do cigarro de maconha, nada de ilícito foi encontrado com rapaz. A equipe perguntou se havia mais maconha em sua casa, de e ele afirmou que sim e disse que era para seu próprio uso.

O CANIL/GM foi acionado para auxiliar nas buscas. Com apoio do cão ZEUS, que indicou que no quarto do rapaz, dentro do guarda roupas havia 853 gramas de maconha ao lado de uma faca com resquícios do mesmo material, um rolo de papel filme, um caderno com anotações da contabilidade das vendas de drogas e uma balança.

Em outro guarda roupas no mesmo quarto, foi encontrado mais 1,162 kg de maconha junto com outra balança de precisão. O homem assumiu a propriedade de toda a droga e disse ser apenas usuário. O suspeito foi encaminhado à delegacia de polícia.