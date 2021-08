Da Redação

GAT apreende drogas e arma de fogo no Jardim Coroados

A equipe GAT da Guarda Municipal de Arapongas, prendeu um homem de 27 anos, por tráfico de drogas e posse de arma de fogo no Jardim Coroados, na madrugada desta quinta-feira (12).

Em patrulhamento, a equipe GAT abordou uma adolescente de 17 anos com atitude suspeita, porém nada de ilícito foi encontrado com ela, a jovem indicou a casa onde morava, a equipe já tinha conhecimento que existia um mandado de prisão definitivo pelo crime de tráfico de drogas contra um dos moradores da residência indicada.

Na casa foi encontrado algumas pontas de cigarro de maconha. O morador foi chamado, quando abordado foi realizado consulta documental, confirmando o mandado de prisão.

Perguntado ao homem se haveria mais drogas na residência, o suspeito afirmou que sim e que era apenas para seu consumo, acionado o CANIL/GM para realizar a busca de drogas com uso do cão, o cão ZEUS indicou em cima do rack da sala 12,3 gramas de maconha e uma porção de cocaína in natura com o peso de 2,1 gramas, além de uma balança de precisão.

No quarto do suspeito, em cima do guarda roupa, Zeus indicou, sendo encontrado uma arma de fogo tipo pistola da marca TAURUS de modelo 838 com 11 munições intactas da marca CBC e em uma das gavetas do mesmo guarda roupa R$150,00 reais em espécie.

Assumindo toda propriedade do material ilícito. O homem foi preso e encaminhado até a delegacia.