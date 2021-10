Da Redação

GAT apreende drogas e arma com apoio da cadela Dara

A equipe GAT da Guarda Municipal, de Arapongas apreendeu um adolescente de 17 anos, e prendeu um rapaz de 20 anos por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, na tarde desta segunda-feira (18) no Jardim Aeroporto em Arapongas.

A equipe realizava patrulhamento e abordou dois homens já conhecido no meio policial. Durante abordagem foi localizado um cigarro de maconha com o peso de 0,1 grama, os homens afirmaram que o cigarro era para uso próprio. A equipe perguntou ao adolescente se haveria mais drogas em sua casa, ele afirmou que sim e que a droga também era apenas para seu uso.

O CANIL/GM foi acionado e com o apoio da cadela Dara, foi localizado uma porção de maconha com o peso aproximado de 225 gramas, uma balança de precisão, uma faca com resquícios da mesma droga, 16 embalagens tipo "zip" para armazenagem da droga fracionada, além de uma caderneta com anotações de contabilidade das vendas de drogas em uma escrivaninha no mesmo quarto, encontrado outra porção da mesma droga embalada, com o peso de 3,9 gramas além de R$52,00 reais em dinheiro.

Na casa do homem, foi localizado uma munição de 09mm intacta dentro da gaveta do guarda roupas além de um simulacro de arma de fogo tipo revólver, o rapaz disse que encontrou a arma na rua. Ambos foram encaminhados até a delegacia para os procedimentos.