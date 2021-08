Da Redação

GAT apreende drogas e arma com apoio da cadela Dara

A equipe GAT da Guarda Municipal de Arapongas, prendeu um homem de 26 anos, na tarde desta quarta-feira (04) na Vila Sampaio, por tráfico e porte irregular de arma de fogo. A equipe sentiu um cheiro forte de maconha vindo da residência do homem, que é conhecido por ser usuário de drogas, na abordagem, foi encontrado um cigarro de maconha.

A irmã do abordado estava presente na residência, autorizou a realizar buscas na casa. Foi acionado a equipe CANIL/GM para auxiliar na busca, a cadela Dara indicou dentro de uma bolsa no guarda roupas do suspeito, a quantidade de 1,789kg de maconha, duas balanças de precisão, uma faca com resquícios da droga além de um revólver de calibre 38.

Ainda no mesmo guarda roupas foi encontrado outra porção da mesma droga pesando 105 gramas e na carteira do abordado a quantia de R$ 1114,00 reais em dinheiro.

O suspeito alegou ser usuário do entorpecente e estava guardando esse material em troca da menor porção encontrada. O homem foi preso e encaminhado até a delegacia.