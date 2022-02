Da Redação

Gasolina de Arapongas está entre as mais caras do Paraná

O levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apontou que a gasolina comercializada em Arapongas está entre as mais caras do Paraná.

Em dezembro, a pesquisa indicou preço médio de R$ 6,76, já na última pesquisa feita entre 6 e 12 deste mês, o preço médio subiu para R$ 6,78.

O município aparece no topo da lista com a gasolina mais cara entre as 24 cidades pesquisadas pela ANP. Na última pesquisa da ANP, Apucarana aparece com sétimo maior preço médio.

Confira a pesquisa completa: