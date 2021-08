Garoto passa três dias em cima de telhado em Arapongas; veja

Da Redação

Um garoto de 12 anos passou três dias em cima do telhado de uma casa, após brigar com a mãe, em Arapongas, no norte do Paraná. A costureira Priscila de Oliveira Carvalho, de 35 anos, achou que o filho Andrei Rian Carvalho da Silva tinha fugido e estava perdido pela cidade.

A família mora há dois anos no Conjunto Flamingos III. A mãe contou que teve uma discussão com o filho por causa de uma bicicleta. "Eu tenho uma bicicleta, que estava quebrada, mas eu mandei arrumar recentemente. O Andrei queria andar nela e eu disse que não, pois tinha acabado de consertar. Porém, ele me desobedeceu e estragou a bike novamente. Assim que soube, dei uma bronca nele e foi aí que ele sumiu", recorda.

Priscila encontrou o garoto em cima do telhado da casa vizinha, que está sem morador. "Eu só vi a cabeça do Andrei e subi no telhado, mas ele não queria descer. Na verdade, eu acho que meu filho não ia sair de lá tão cedo. Além disso, os meus outros meninos, o Carlos Eduardo, de 15 anos, e o gêmeo do Andrei, o Adrian, sabiam de tudo e levaram comida e roupa para ele neste período", disse.

A mãe ainda contou que não é a primeira vez que o garoto foge de casa após ser contrariado ou se sentir triste e agradeceu a preocupação das pessoas. "Algumas vezes ele se escondeu, mas por um período bem menor e em locais aqui pelo bairro mesmo. Além disso, ele não teve um surto, foi apenas medo de levar bronca. O Andrei é uma criança boa e amorosa. Só que é criança e apronta de vez em quando. Sei que muita gente me julgou, mas também sei que essas pessoas não me conhecem. Agradecer a Deus e a todos que torceram para que o Andrei fosse encontrado e graças a Deus foi uma travessura de garoto”, complementa.

Mãe solo

De acordo com Priscila, ela cuida sozinha dos cinco filhos há sete anos, quando se mudou de Teodoro Sampaio, interior de São Paulo, para Sabáudia, onde viveu por cinco anos. "Me mudei para Arapongas há dois anos para trabalhar como costureira. Vim para o Paraná quando me separei do meu ex-marido, pai do Brian, Andrei e Adrian. Desde então, cuido deles sozinha", finaliza.

Veja:

Garoto passa três dias em cima de telhado em Arapongas; veja - Vídeo por: tnonline

Escrito por Fernanda Neme.