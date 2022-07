Garoto de 14 anos cai de moto ao tentar fugir da PM em Arapongas

Da Redação

Uma equipe da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar de Arapongas perseguiu um motociclista que empreendeu fuga ao encontrar a patrulha, na região do Bairro Palmares, no início da tarde desta terça-feira (05). Os policiais conseguiram abordar o motociclista quando ele errou uma manobra e caiu. Para surpresa dos policiais, era um garoto de apenas 14 anos.

O menino não sofreu ferimentos importantes na queda de motocicleta, ficando apenas com leves escoriações, segundo o relatório da PM. Inclusive, ele teria recusado o atendimento médico, oferecido por conta da queda.

A equipe fazia o patrulhamento de rotina pelo bairro quando, na rua Ararajuba, visualizou uma motocicleta vermelha que vinha em sentido contrário e que fez uma manobra repentina assim que viu a viatura policial, fazendo o retorno. O motociclista tentava fugir à abordagem policial.

A equipe de patrulhamento acionou os sinais sonoros e luminosos da viatura, ainda assim o motociclista não parou. Ao contrário, aumentou a velocidade e fez manobras perigosas, ignorando preferenciais. Mas na rua Formigueiro da Serra, ele se desequilibrou durante uma das manobras e caiu, quando foi abordado.

A motocicleta, uma Yamaha YBR, de 125 cilindradas, com placas de Pintangueiras/SP, era um veiculo baixado no sistema e foi recolhido ao pátio da PM. Os policiais encaminharam o menor para a confecção do boletim, na sede da 7ª Cia, onde compareceu a irmã do garoto, que ficou responsável por ele.

