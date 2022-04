Gambá albino raro é capturado em Arapongas

Da Redação

Nesta sexta-feira (29), foi capturado, na Rua Ipeque, em Arapongas, um gambá-de-orelha-branca com albinismo. O animal foi encontrado na casa de um morador da cidade, que entrou em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura, Públicos e Meio Ambiente (Seasmpa).

continua após publicidade .

De acordo com o biólogo e técnico ambiental, Robert Patrick, o animal é raro. “O animal encontrado é raro na natureza, o mesmo foi solto em uma área de mata. A condição de albinismo se dá quando o organismo não produz a melanina. É um gambá muito raro", afirmou o biólogo.

O Repórter Selvagem, Fernando, também comentou sobre o caso e disse que, apesar de a população já estar habituada à espécie do gambá-de-orelha-branca, o bichinho com albinismo pode ser o único na região. "Quando ele [Robert Patrick], chegou lá, o gambá era albino, inteiramente branco e muito raro de ser visto. Na verdade, se não me engano, ele é o primeiro aqui na nossa região", disse o Repórter, em vídeo.

continua após publicidade .

A Prefeitura de Arapongas informa que, para denúncias e informações sobre a captura de animais e demais ações relacionadas ao Meio Ambiente, a população araponguense pode entrar em contato com o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) - pelo 153 da Guarda Municipal. Ou a Secretaria de Meio Ambiente pelos telefones: 3902-1194 ou 3902-1196.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.