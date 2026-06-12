Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Gaeco denuncia trio por esquema milionário de jogo do bicho em Arapongas

Investigação da Operação Diarquia identificou sócio oculto e desmantelou grupo que usava criptomoedas e imóveis para ocultar patrimônio ilícito

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 11:05:10 Editado em 12.06.2026, 11:05:06
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Gaeco denuncia trio por esquema milionário de jogo do bicho em Arapongas
Autor Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Foto: MPPR/Divulgação

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina, denunciou três pessoas por lavagem de dinheiro e organização criminosa na exploração do "jogo do bicho" em Arapongas. A ação, divulgada na quinta-feira (11), integra uma nova fase da Operação Diarquia e mira a estrutura financeira e de liderança de um esquema capaz de gerar um lucro líquido anual estimado em R$ 8 milhões.

-LEIA MAIS: Licitação de R$ 31 mi para clínica de câncer em Arapongas é barrada pelo TCE-PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A atual denúncia é um desdobramento da análise de dispositivos eletrônicos apreendidos na primeira fase da operação, deflagrada em dezembro do ano passado. Essa etapa inicial teve como um dos alvos o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Arapongas, Osvaldo Alves dos Santos, que já foi denunciado à Justiça e não figura entre os três acusados desta nova fase. Por meio das provas colhidas, o Gaeco identificou a existência de um sócio oculto que exercia o controle financeiro e a liderança do grupo.

As investigações revelaram que a autointitulada "Banca União" detinha o monopólio da atividade ilícita na região, controlando pelo menos 257 pontos de aposta. Para gerenciar os altos valores e dividir os lucros, os líderes adotavam uma estrutura empresarial de "plantões", revezando-se mensalmente na administração dos negócios e no rateio dos custos. A prosperidade do esquema era garantida por uma estruturada rede de proteção, viabilizada pelo pagamento sistemático de propinas a agentes públicos locais.

Para ocultar a fortuna obtida, a cúpula da organização empregava métodos sofisticados e variados de lavagem de capitais por diversas vezes. O grupo utilizava empresas de fachada, subfaturamento imobiliário e familiares atuando como "testas de ferro". Além disso, os criminosos convertiam o dinheiro ilícito em criptomoedas, que eram guardadas em carteiras físicas off-line para dificultar o rastreamento pelas autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na denúncia encaminhada à Justiça, o Ministério Público pede a condenação dos réus aos crimes apontados, a interdição para o exercício de qualquer cargo ou função pública e a proibição de atuarem na direção de empresas. O órgão também solicita o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos de no mínimo um milhão de reais, além do perdimento definitivo do vasto patrimônio bloqueado. A lista de bens apreendidos e congelados inclui oito imóveis em Arapongas, apartamentos em Londrina e no litoral de Santa Catarina, direitos contratuais sobre 16 imóveis de luxo, três aeronaves, carros de passeio, ativos virtuais e mais de 74 mil reais em espécie.

O TNOnline não conseguiu contato com a defesa do ex-vereador. No ano passado, quando ocorreu uma etapa da operação do Gaeco, a defesa do ex-presidente da Câmara informou que ele não havia sido alvo da operação ocorrida em dezembro. A equipe jurídica ainda havia destacado que os processos em que Osvaldo figura como parte seguiam trâmite regular, e que sua inocência vinha sendo “comprovada de forma consistente”. De acordo com a defesa, não há qualquer elemento que indique prática de ilicitude, nem fato novo que pudesse gerar prejuízo ao ex-vereador.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARAPONGAS Gaeco Paraná jogo do bicho lavagem de dinheiro Operação Diarquia organização criminosa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV