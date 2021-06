Fuzil é apreendido em Arapongas durante operação policial

Continua após publicidade

Uma operação em Arapongas, no norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (10), resultou na apreensão de um fuzil 556. Três pessoas foram presas, dois irmãos e uma mulher.

Policiais militares do CHOQUE do 5º BPM, de Londrina, em ação conjunta com a P2 do 3° CRPM de Maringá, cumpriram mandado de busca e apreensão em Arapongas, com apoio das equipes da cidade.



No local, foram apreendidos um fuzil 556, coletes balísticos, roupas com inscrições da Polícia Civil, bloqueadores de sinal e recuperada uma caminhonete roubada.

Na casa estavam dois homens, irmãos de 42 e 38 anos, e uma mulher de 22 anos que foram presos.

Além disso, o homem de 42 anos possuía 7 mandados de prisão em aberto pelos crimes de latrocínio, roubo e receptação.

A princípio, os presos teriam envolvimento com assaltos a banco e outros roubos graves.