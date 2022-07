Futsal de Arapongas é vice-campeão nos Jogos Abertos do Paraná

Da Redação

Atletas do Arapongas, com média de idade de 18 anos, foram derrotados para o Cafeara

Apostando na juventude com um grupo com a média de idade de 18 anos, a cidade de Arapongas ficou com o segundo lugar no futsal masculino nos Jogos da Juventude do Paraná. O título ficou com Cafeara em jogo realizado no último domingo (24), na cidade dos pássaros.

Arapongas, que na primeira fase não havia tomado gols, na decisão perdeu por 7 a 1 e adiou o sonho de voltar a vencer a competição, que é uma das mais difíceis do Paraná.

“Infelizmente algumas coisas não saíram como o esperado, tomamos quatro gols cedo demais e aí tudo aquilo que foi planejado para uma final, acaba se perdendo. Triste pela derrota da forma que aconteceu, mas o vice-campeonato foi uma grande conquista para nosso grupo”, analisou o técnico Leonardo Henrique, do Arapongas.

Antes da decisão, a equipe araponguense havia vencido Alvorada do Sul, Centenário do Sul e Pitangueiras. O elenco contava com os atletas que já haviam conquistados inúmeros títulos por Arapongas, entre as conquistas, o bi-campeonato invicto do Jogos da Juventude do Paraná e o Acesso inédito para a Divisão A. Dessa vez, a garotada queria fazer o mesmo no adulto, porém, nesse primeiro ano no Jogos Abertos, o título ficou para o próximo ano.

“Foi uma grande participação dos meninos, quase a metade do grupo possuí 17 anos, são meninos com idade de Jogos da Juventude, mas que eu acreditei que eles poderiam sim representar Arapongas de uma maneira digna e eles fizeram isso. Não fomos campeões, mas estou orgulhoso do que apresentamos para aquelas pessoas que foram acompanhar nossos jogos”, concluiu o técnico.

Formaram o grupo vice-campeão os atletas Alef Jhonathan, Breno Panatto, Erick Oliveira, Felipe Sawamura, Gabriel Colli, Guilherme Comege, Guilherme Fialho, Guilherme Lima, Ilan Silva, Leonardo Leal, Lincoln Ferreira, Matheus Oliveira e Raffaello Lourenço, todos sob o comando do Prof Leonardo Henrique.

