Futebol: time de Arapongas disputa torneio na Holanda; assista

A equipe da categoria de base do Esporte Clube Laranja Mecânica, de Arapongas, composta por 17 atletas e a comissão técnica, embarca na próxima quinta-feira (11) rumo à Holanda, país onde acontecerá o torneio ‘Boal International U14 Tournament 2022’, disputado por times sub-13, entre os dias 19 e 21 de agosto. Veja o vídeo abaixo.

A equipe araponguense foi colocada no Grupo A junto com Borussia Dortmund da Alemanha, FC’s-Gravenzande e ADO Den Haag da Holanda, Aberdeen FC da Escócia, Budapest Hovéd FC da Hungria, Club Brugge da Bélgica e o AZ Alkmaar da Holanda. As equipes jogarão todos contra todos dentro do seu grupo em um turno único. Todos passarão para a segunda fase, mas a sua classificação final dentro do grupo determinará o seu adversário nos play-offs.

O atleta mais novo da equipe, Felipe Zobioli Bruschi, de 11 anos, acredita que, apesar do alto nível da competição, os araponguenses possam sair com o título do campeonato. “É um torneio muito difícil que tem vários times grandes, como o Borrusia Dortmund o Bayern Leverkusen, então estou bem ansioso. É uma grande oportunidade, tão falando que vai ter vários olheiros lá, até mesmo jogando no Laranja, nosso time é bom, treinamos todo dia, entrosados, dá para ganhar”, disse o atleta, que atua no time como ponta-direita.

Ansioso, o centroavante Joaquim Iago Macedo Pires, de 13 anos, admite que não vê a hora do campeonato chegar. “Ansiedade está alta, é um grande torneio, com vários grandes clubes, a gente vai tentar buscar o título, mas se não conseguimos vamos sair de cabeça erguida. E jogando contra grandes clubes, pode abrir uma porta quem sabe”, comentou.

Mesmo sendo um país diferente, o treinador da equipe conhece bem. Isso porque Nigel Pluk, comandante da equipe sub-13, nasceu na Holanda.

“O objetivo do clube é sobre a experiência na vida mesmo, vamos enencontrar uma outra cultura. O futebol lá é bem alto, com time grande. Nosso intuito é trazer os meninos, quando chegam a 16, 17 e 18 anos, para Europa. Então queremos trazer essa experiência para o desenvolvimento deles”, comentou - Nigel Pluk, treinador da equipe - Nigel Pluk, treinador da equipe

Além da expectativa do campeonato, que terá grandes equipes do mundo, para muitos dos jogadores, será a primeira experiência fora do Brasil. "Só dois dos 17 meninos já foram para fora do país. Então eles estão ansiosos demais, alguns até falam que não, mas eles estão sim. Nossa tarefa é tentar que matar essa ansiedade e mostrar para eles que futebol é 11 contra 11 e dá para ganhar", disse o Nigel.

Por, Vitor Flores



