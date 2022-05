Futebol de Arapongas faz seletiva para formação de equipe

Da Redação

Nesta quarta-feira (11), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou que realizará, no próximo sábado (14), uma seletiva com meninas nascidas nos anos de 2006, 2007 e 2008.

A seletiva tem como objetivo formar a equipe feminina de futebol, que disputará com os Jogos da Juventude do Paraná - Jojup's. A primeira fase da peneira acontecerá no Campo 3, do Centro Social Urbano, às 13h45.

A formação do time tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte (Semesp), em parceria com a Associação Arapongas Futsal. Mais informações poderão ser obtidas pelo WhatsApp: (43) 9 9842-4128, Professor Vitor.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.