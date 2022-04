Futebol amador comemora retorno do torneio 1º. de Maio

Da Redação

Torneio volta a acontecer depois de dois anos de interrupção por causa da pandemia

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, retoma a realização do Torneio 1º de Maio – um dos maiores Campeonatos de Futebol Amador do Brasil. Após ser suspenso por dois anos – devido à pandemia, o evento esportivo de grande tradição em Arapongas está de volta.

continua após publicidade .

Neste ano, a 63ª edição conta com 134 equipes inscritas, dividas em: Sub 16; Masculino; Feminino e Master. Onofre se mostra otimista com a retomada do evento. “O torneio 1º de Maio é um algo tradicional, que já faz parte do calendário da cidade, onde amigos, familiares, apaixonados por um bom futebol, se reúnem para confraternizarem. Ficamos dois anos sem o torneio, e agora, nossos esforços são para que este retorno seja histórico”, frisou.

Segundo o secretário de Esporte, Altair Sartori, os preparativos para esta grande retomada começaram logo no início deste ano. “ Com a queda nos casos de Covid-19, avanço da vacinação flexibilização das medidas sanitárias tivemos como iniciar os preparativos. Com o aval do prefeito, abrimos as inscrições e seguimos com toda a organização para o campeonato. Estávamos com saudade desta empolgação. Será uma grande festa para as famílias araponguenses”, disse.

continua após publicidade .

JOGOS

Os jogos acontecerão nos dias 21 e 24 de abril nos Campos do Centro Social Urbano e Sesi. Já no dia 01 de maio – dia do Trabalhador, a grande final acontece no Estádio Municipal José Chiappin.