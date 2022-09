Furtos e roubos diminuem e homicídios crescem em Arapongas

Da Redação

Os furtos cresceram 12%

Dados de atendimentos divulgados pela 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) de Arapongas, do primeiro semestre deste ano e do mesmo período do ano passado, revelam queda no número de crimes contra o patrimônio e aumento na incidência de homicídios dolosos. O número de assassinatos dobrou na cidade em 2022, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2021, foram registrados 3 homicídios na cidade. Já no mesmo período deste ano, foram 6.

“Mesmo com esse número que dobrou, estamos dentro das estatísticas com relação a outras cidades. Todos os crimes foram motivados por desavenças e por questões simples. O tráfico de drogas também tem grande influência nos homicídios. Além disso, não tivemos latrocínio, roubo seguido de crime. Mesmo com esse aumento, acredito que estamos fortes com a segurança e policiamento”, comenta o secretário de segurança Paulo Sérgio Argati.

Apesar dos números negativos em relação aos crimes contra a vida, o relatório da PM aponta a diminuição dos crimes contra o patrimônio, como furtos a residências e a comércios e uma maior apreensão de drogas na cidade.

Segundo os dados apresentados, a quantidade de roubos ao comércio diminuiu significativos 66% no primeiro semestre de 2022, se comparado ao mesmo período do ano passado: foram 44 ocorrências no período em 2021 contra 15 neste ano. As ocorrências de furtos a comércios também caíram. Foram 118 ocorrências do tipo no período do ano passado, contra 53 neste ano, uma queda de 55%. O número de furtos a residências em Arapongas também caiu 6% (ver infográfico).

“Trabalhamos principalmente com a inteligência e acabamos tirando o criminoso rapidamente de circulação. Essa redução se deve graças ao trabalho da PM junto da Guarda Municipal (GM) e Polícia Civil que vem fazendo na cidade. Estamos conseguindo trabalhar de forma conjunta e através de análises e com apoio da população conseguimos reduzir e prender muitas pessoas que cometiam crimes na região. Um trabalho em equipe e também com a população”, explica o capitão Dejair Budkevitz.

Em contrapartida, o número de furtos e roubos de veículos cresceu em Arapongas de janeiro a junho de 2022. No caso dos roubos, o aumento foi de 75%. Os furtos cresceram 12%.

Com relação aos veículos recuperados, o capitão revela que o aumento foi de quase 40%.

“Esse percentual é considerado grande. Nossas equipes têm intensificado essa atividade e buscam, principalmente, motocicletas e motonetas, que são vendidas como ‘bombinhas’, veículos de leilão com preço inferior. No entanto, são veículos furtados” - Dejair Budkevitz, capitão - Dejair Budkevitz, capitão

Apreensão de drogas cresce 168%

Outro destaque ficou por conta da apreensão de drogas. Segundo a PM, nos primeiros 6 meses deste ano, houve aumento de 168% nas apreensões de maconha na cidade, com 445,78 Kg apreendidos no período de 2022, contra 166,46 Kg apreendidos no semestre de 2021. As apreensões de crack também aumentarm em 44% neste ano. Foram 1.811 kg no primeiro semestre de 2022 contra 1.259 kg no mesmo período de 2021.

“Temos intensificado as operações da PM e Polícia Civil, e estamos retirando grande quantidade de drogas de circulação. Arapongas tem a cooperação também da população, que traz informações sobre transporte de drogas, além de outros dados, que nos ajuda neste trabalho”, comenta o capitão Dejair Budkevitz.

Por, Aline Andrade e Fernanda Neme

