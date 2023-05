Funcionários da UPA acionam polícia contra mãe que desacatou equipe

Uma mãe, que foi procurar atendimento para o filho na tarde deste domingo, 28, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, se envolveu em uma confusão com funcionários do local, e acabou sendo denunciada por desacato. Uma equipe da Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para conter os ânimos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Incêndio atinge fábrica de móveis em Arapongas durante a madrugada

Segundo o boletim de ocorrências, a PM foi acionada por uma funcionária da UPA que relatou que uma mulher que procurou atendimento médico para o filho na tarde deste domingo, passou a proferir xingamentos contra as atendentes por conta da demora no atendimento. De acordo com a solicitante, a mulher ofendeu a equipe, falando que elas são "vagabundas, incompetentes, que não servem pra nada". Com a chegada da equipe policial, a solicitante optou por representar contra a mulher, que negou ter feito xingamentos às atendentes.

continua após publicidade

Diante dos fatos, a equipe da PM lavrou a ocorrência e o termo circunstanciado.

Siga o TNOnline no Google News