Funcionário que transportava malote de empresa é roubado em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi realizado patrulhamento em toda área, mas ninguém foi localizado

O funcionário de uma empresa de Arapongas foi rendido por um ladrão na região central da cidade durante a tarde desta segunda-feira, 21. Ele foi ameaçado com uma faca e teve a bolsa com um malote da empresa roubada. Ninguém foi preso.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada sendo informada que um funcionário de uma empresa havia sido vítima de roubo. No local, a vítima contou que entrou em um corredor ao lado da papelaria que dá acesso ao estacionamento, onde foi surpreendido por um homem magro, usando blusa branca com capuz, em uma bicicleta, que anunciou o assalto.

- LEIA MAIS: Ladrão é pego no flagra, tenta fugir, mas é contido por moradores

continua após publicidade .

A vítima informou ainda que o autor do roubo colocou uma faca em seu pescoço e já pediu a bolsa porque sabia que o homem estava com um malote de dinheiro. Na sequência, o ladrão fugiu sentido Avenida Arapongas. No mesmo momento, um outro funcionário da empresa conseguiu acompanhar o autor do roubo até o Max Atacadista, porém acabou o perdendo de vista porque o criminoso entrou na contramão da via.

Foi realizado patrulhamento em toda área, mas ninguém foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News