Funcionário é preso suspeito de aplicar golpe em loja no centro de Arapongas

Um trabalhador de uma loja na Avenida Arapongas, na região central da cidade, foi preso na tarde de quarta-feira (30) suspeito de aplicar golpes contra o próprio local de trabalho. O caso foi registrado como estelionato por volta das 16h20.

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A Polícia Militar foi chamada ao estabelecimento comercial após o responsável pela loja perceber movimentações suspeitas. Segundo o relato feito aos policiais, o funcionário utilizava manobras fraudulentas durante as vendas: ele cobrava um valor superior ao preço real dos produtos e ficava com a quantia excedente cobrada dos clientes.

Após a constatação das irregularidades e a confirmação das fraudes, a equipe policial deu voz de prisão ao suspeito no próprio local. Ele teve seus direitos informados e foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas para a tomada das providências legais junto à Polícia Civil.