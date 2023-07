Funcionário da Copel que morreu eletrocutado será velado em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Eduardo Augusto Tamayose, de 41 anos, que morreu na manhã deste domingo (16) após sofrer uma descarga elétrica, será velado e sepultado em Arapongas, norte do Paraná. O funcionário da Copel faleceu quando realizava manutenção em uma subestação de energia em Maringá, também no norte do estado.

O Prever informou que o trabalhador será velado na capela da funerária em Arapongas, mas ainda não foram confirmados os horários. O sepultamento ocorrerá no cemitério do município. Após o acidente de trabalho, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá, município onde ele morava.

O técnico estava fazendo manutenção dos equipamentos quando recebeu uma descarga de 230 mil quilowatt, segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local, porém, encontrou ele caído e desacordado. Foi feita massagem cardíaca por cerca de 25 minutos, mas a vítima não resistiu e morreu no local.

Em nota, a COPEL lamentou a morte do técnico e que está investigando as causas do incidente e está dando suporte para a família da vítima. Disse ainda que o funcionário trabalhou por 14 anos na empresa.

