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DANO

Funcionária encontra salão de beleza arrombado após o feriado em Arapongas

Crime foi registrado pela Polícia Militar no início da tarde desta terça-feira (13). Invasores forçaram a entrada, mas não levaram nada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Funcionária encontra salão de beleza arrombado após o feriado em Arapongas
Autor Funcionária do salão acionou a PM - Foto: Arquivo TNOnline

Um salão de beleza localizado na região central de Arapongas foi alvo de criminosos durante o feriado prolongado. O arrombamento foi descoberto no início da tarde desta terça-feira (13) por uma funcionária que chegava para abrir o comércio, mas, apesar dos danos causados à estrutura do estabelecimento, nenhum pertence foi levado.

-LEIA MAIS: Acidente na BR-369 envolve quatro veículos e deixa três feridos

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De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o imóvel havia sido fechado no final da tarde do último sábado (10), por volta das 18h30. Ao retornar ao trabalho nesta terça, a mulher se deparou com a porta principal arrombada e acionou a equipe policial imediatamente. Após realizar uma vistoria pelo interior do salão, a noticiante informou aos agentes que não percebeu a falta de nenhum equipamento, produto ou objeto de valor.

Como não houve a confirmação de subtração de bens até o momento do atendimento, a Polícia Militar registrou a ocorrência apenas pelo crime de dano. A vítima recebeu todas as orientações necessárias quanto aos procedimentos legais cabíveis, e o boletim de ocorrência foi formalizado e encaminhado para as providências de rotina da polícia judiciária.

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ARAPONGAS ARROMBAMENTO notícias locais salão de beleza segurança
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