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Fuga frustrada: motociclistas se escondem em mato, mas perdem motos

Guardas Municipais apreenderam os veículos após denúncia de algazarra no Parque Industrial Araucária no domingo (7)

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 08:45:28 Editado em 08.06.2026, 08:45:22
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Fuga frustrada: motociclistas se escondem em mato, mas perdem motos
Autor Motos foram levadas ao pátio da Polícia Militar - Foto: GM/Arapongas

Três motocicletas foram apreendidas pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas (PR), na tarde de domingo (7), após os condutores tentarem fugir de uma fiscalização de trânsito e se esconderem em um terreno baldio. A ação ocorreu no Parque Industrial Araucária.

-LEIA MAIS: Confronto em Mauá da Serra tem três mortos e apreensão de 2,3 t de maconha

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A ocorrência teve início por volta das 14h, na Rua Tinguaçu Parda. Um pedestre acionou a corporação denunciando que um grupo de motociclistas estava fazendo barulho e bagunça na via. Diante da reclamação, uma equipe especializada com motos da GM foi enviada ao endereço.

Ao chegarem ao local, os agentes flagraram sete motociclistas. Com a aproximação das viaturas, que utilizaram sinais sonoros e luminosos para solicitar a parada, quatro condutores obedeceram imediatamente. No entanto, os outros três decidiram ignorar a ordem e iniciaram uma fuga.

A tentativa de escapar durou poucos metros. O trio entrou com os veículos em um terreno baldio coberto por mato alto. Na esperança de não serem vistos, os condutores jogaram as motocicletas na vegetação e deitaram no chão. Apesar da estratégia, os agentes localizaram o esconderijo rapidamente e realizaram a abordagem.

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Como a situação envolveu apenas infrações do Código de Trânsito Brasileiro, sem a constatação de outros crimes que justificassem prisão, os três condutores foram multados pelas irregularidades, receberam orientações e foram liberados no próprio local. As motocicletas, por outro lado, foram apreendidas e removidas por um guincho terceirizado para o pátio de recolhimento da Polícia Militar.


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apreensão de motocicletas ARAPONGAS fiscalização de trânsito Fuga de Motociclistas GUARDA MUNICIPAL infrações de trânsito segurança pública
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