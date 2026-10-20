Frota de veículos de Arapongas cresce 4,77% em um ano e chega a 106,5 mil

Dados do Detran-PR apontam aumento de 1.039 motocicletas e alta de 97% no número de veículos elétricos no município

A frota de veículos ativos de Arapongas (PR) chegou a 106.525 em setembro, um aumento de 4,77% (4.850 veículos) em relação a 2025, quando o município contabilizava 101.675. Os dados são do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) e foram divulgados nesta segunda-feira (19) pela Agência Estadual de Notícias (AEN).

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Na Cidade dos Pássaros, de acordo com o Detran-PR, o perfil dos veículos ativos em Arapongas é: automóveis (53.082), de passageiros (82.942), particular (100.274), movidos a gasolina (45.537), com idade de 11 a 15 anos (20.784).

Seguindo uma tendência do Paraná, houve um aumento de 1.039 motocicletas desde setembro do ano passado (eram 17.719 e foram para 18.758). A alta de 2024 para 2025 no mesmo período havia sido de 747 motos.

Outro dado que acompanha os do Estado é o de veículos elétricos: no total, há 621 em Arapongas – eram 315 em 2025 (306 a mais, ou alta de 97%).

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“Esses dados do Detran-PR demonstram o que vemos no dia a dia. O aumento da frota, ano a ano, impacta cada vez mais na segurança viária, na mobilidade urbana e também na questão da conservação da malha viária, que sofre os efeitos de mais veículos nas vias. Fica também o alerta: a população precisa estar sempre atenta às leis de trânsito para a segurança de todos”, comenta o secretário de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati.

106.525 VEÍCULOS ATIVOS EM 2026 EM ARAPONGAS

POR TIPO

53.082 automóveis

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18.758 motocicletas

10.724 motonetas

8.991 caminhonete

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3.863 camionetas

3.713 caminhão

1.939 reboque

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1.602 semirreboque

1.512 utilitário

1.236 caminhão trator

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481 ciclomotor

275 micro-ônibus

247 ônibus

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62 triciclo

24 motorcasa

08 sidecar

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POR ESPÉCIE

82.942 passageiros

12.731 carga

5.391 misto

4.061 especial

1.244 tração

156 coleção





CATEGORIA

100.274 particular

5.774 aluguel

412 oficial

65 aprendizagem





POR COMBUSTÍVEL

45.537 gasolina

42.558 álcool/gasolina

10.56 diesel

3.549 não se aplica

186 gasolina/elétrico

164 elétrico/fonte externa

125 gasolina/álcool/elétrico

76 híbrido plug-in

29 gasolina/gás natural veicular

28 elétrico

23 gasolina/álcool/gás natural veicular

21 híbrido

11 elétrico/fonte interna

10 diesel/elétrico

2 álcool/gás natural veicular





POR IDADE

8.128 – 0 a 2 anos

7.092 – 03 a 05 anos

11.967 – 06 a 10 anos

20.784 – 11 a 15 anos

19.550 – 16 a 20 anos

12.546 – 21 a 25 anos

8.652 – 26 a 30 anos

17.806 – acima de 30 anos





101.675 VEÍCULOS ATIVOS EM 2025 EM ARAPONGAS

POR TIPO

51.331 automóveis

17.719 motocicletas

10.316 motonetas

8.317 caminhonete

3.562 camioneta

3.632 caminhão

1.776 reboque

1.556 semirreboque

1.227 utilitário

1.186 caminhão trator

452 ciclomotor

275 micro-ônibus

235 ônibus

58 triciclo

18 motorcasa

8 sidecar





POR ESPÉCIE

79.752 passageiros

12.145 carga

4.813 misto

3.684 especial

1.193 tração

87 coleção

1 corrida





CATEGORIA

95.632 particular

5.573 aluguel

406 oficial

64 aprendizagem





COMBUSTÍVEL

44.682 gasolina

39.596 álcool/gasolina

9.531 diesel

4.151 álcool

3.340 não se aplica

101 gasolina/elétrico

72 elétrico/fonte externa

66 gasolina/álcool/elétrico

47 híbrido plug-in

34 gasolina/gás natural veicular

24 gasolina/álcool/gás natural veicular

10 elétrico

8 híbrido

7 diesel/elétrico

4 elétrico/fonte interna

2 álcool/gás natural veicular





POR IDADE (FROTA)

7.143 – 0 a 2 anos

6.677 – 3 a 5 anos

12.292 – 06 a 10 anos

21.492 – 11 a 15 anos

18.316 – 16 a 20 anos

11.040 – 21 a 25 anos

8.661 – 26 a 30 anos

16.054 – acima de 30 anos

PARANÁ

O painel estatístico do Detran-PR mostra que o Estado está próximo de bater a marca de 9,5 milhões de veículos ativos, aumento de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. A autarquia aponta que esse crescimento está ligado à alta de emplacamentos com a redução do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para alíquota de 1,9%, em vigor há um ano, a busca por veículos elétricos e aumento no número de carros e motos sendo usados para trabalho, como os aplicativos de entrega e transporte.

Conforme os dados de setembro de 2026, o Paraná tem 9.459.926 veículos, um recorde histórico. São 1.136.556 veículos com até dois anos de uso, o que mostra o impacto das compras recentes no Paraná. A maior parcela ainda é a de veículos entre 11 e 15 anos (1.816.242).

Essa quantidade está dividida em 5.111.705 automóveis, 1.564.685 motocicletas, 849.449 caminhonetes, 396.054 motonetas, 394.305 camionetas, 311.072 caminhões, 209.666 reboques, 184.357 semirreboques, 161.362 utilitários, 130.874 caminhões-tratores. 46.081 ônibus, 27.985 micro-ônibus, 15.680 ciclomotores, entre outros. São 8,7 milhões de carros particulares e 587 mil usados para locação.

Segundo o painel, em setembro do ano passado a frota total era de 8.905.479 veículos. Os principais avanços em termos absolutos foram justamente nas motocicletas, de aproximadamente 12% (de 1.385.895 para 1.564.685), e nos automóveis, de 4% (de 4.911.109 para os atuais 5.111.705). Em relação a setembro de 2024, o número de motocicletas aumentou 24% no Paraná (de 1.257.731 para 1.564.685).

Outro destaque é o aumento de compra de veículos elétricos, que praticamente dobrou no intervalo de um ano. Em setembro de 2025, eram 12.536 veículos movidos a gasolina/elétrico e 11.694 totalmente elétricos na frota total do Paraná. Em setembro de 2026, eram 24.631 com gasolina/elétrico (aumento de 96%) e 22.703 elétricos (salto de 94%).

Um levantamento recente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) também aponta que o Paraná é o 4º estado com maior número de carros desse modelo vendidos em 2026, atrás apenas de São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais.

PAINEL ESTATÍSTICO

O Detran-PR tem uma página intitulada Estatísticas de Trânsito no site oficial, na qual é possível ter acesso a dados detalhados sobre habilitação, veículos, infrações e sinistros de trânsito no Paraná. Ela contribui para o trabalho de gestores públicos, pesquisadores, estudantes, imprensa e conhecimento da população em geral.

Os dados podem ser filtrados por município, data, características de condutores, entre outros. Cada categoria de dados oferta gráficos detalhados e resumos numéricos – alguns gráficos permitem alternar entre uma visão básica e combinada, possibilitando comparar diferentes conjuntos de dados. Ainda é possível interagir diretamente com os gráficos para aplicar filtros ou exibir os dados em forma de tabela.