Fretista é vítima de ladrões e fica refém por quase 24h em Arapongas

Um fretista foi vítima de um roubo seguido de sequestro em Arapongas, no Norte do Paraná, e ficou refém de bandidos armados por quase 24 horas. A grave situação começou por volta das 6 horas desta sexta-feira (11), enquanto o homem trabalhava, e terminou apenas na madrugada deste sábado (12), quando ele conseguiu fugir e foi encontrado por um vigilante andando às margens da PR-444.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o trabalhador relatou que, na manhã desta sexta (11), terminou um frete e se dirigiu até outro endereço para carregar uma nova carga. Esse carregamento, segundo a vítima, foi negociado por meio de um aplicativo. O contratante teria enviado uma foto através do WhatsApp com o nome da rua e informações sobre uma suposta empresa de embalagens, ele colocou no GPS e foi até o local.

Assim que ele chegou no endereço, um homem vestido com um jaleco refletivo e capacete branco o abordou afirmando que faria uma vistoria de rotina no caminhão. A pessoa solicitou os documentos do veículo e do fretista e, quando a vítima desceu do caminhão, foi surpreendido por um segundo homem armado com um revólver.

O trabalhador teve que vestir um jaleco e um capacete semelhante e foi obrigado a entrar em um veículo Corsa antigo. Ele foi levado para uma casa, que foi usada como cativeiro, e permaneceu trancado em um dos quartos com um outro bandido armado. De acordo com a vítima, cerca de seis criminosos estavam na residência e o caminhão dele estava sendo usado para transportar algo, conforme conversas que ele escutou.

Quando escureceu, o homem foi obrigado a tomar um copo de vinho e foi levado para o meio de uma plantação de trigo na Estrada do Ema. No local, ele foi amarrado e permaneceu deitado no chão. Um dos bandidos armados ficou "cuidando" dele. Após um tempo, no entanto, o criminoso saiu e a vítima conseguiu se soltar das amarras e fugiu.

Ele ficou andando pelas margens da rodovia e, neste momento, por volta das 4 horas da madrugada deste sábado (12), foi encontrado pelo vigilante que faz a segurança de algumas empresas da região. Ele foi levado até um posto de combustível, onde a PM foi acionada.

O veículo roubado é um caminhão Scania G de cor prata e uma carreta SR Librelato SRCS 3E de cor preta.



