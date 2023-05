Frentista de Arapongas é preso com cocaína e arma de fogo

Da Redação

O homem foi encaminhado para a 22ª SDP

Um frentista de Arapongas, Norte do Paraná, foi preso na madrugada deste sábado (6), após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) com cocaína e uma arma de fogo irregular. A ocorrência foi registrada no Jardim Monaco.

As autoridades teriam recebido uma denúncia afirmando que um frentista estaria trafegando em uma motocicleta Honda Biz de cor azul, portando um revólver. Ainda conforme a denúncia, antes de assumir o turno, por volta das 22h30, o suspeito passaria pela Rua Tico Tico do Bico Amarelo.

Os policiais foram até o local e avistaram o homem na motocicleta. Ao ser abordado, o frentista foi revistado e, com ele, foi encontrado um maço de cigarro contendo quatro buchas de substância análoga a cocaína. No bagageiro da Biz, os PMs encontraram um revólver calibre .22 com sete munições intactas.

O frentista teria relato às autoridades que é usuário de drogas e estaria com a arma de fogo para sua própria proteção. Os policiais acabaram indo até a casa do homem, onde encontraram em uma gaveta do guarda-roupa mais 15 munições e três estojos deflagradas.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado até a 22ª SDP para as providências cabíveis.

