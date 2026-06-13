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ACOLHIMENTO ESPIRITUAL

Freiras da Índia assumem humanização em hospital de Arapongas

Após quatro anos sem presença religiosa, Santa Casa retoma acolhimento pastoral para pacientes e funcionários com o apoio de nova congregação.

Escrito por Lis Kato
Publicado em 13.06.2026, 07:02:56 Editado em 13.06.2026, 08:12:17
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A Santa Casa de Misericórdia de Arapongas retomou oficialmente, no último sábado (06), o trabalho de acolhimento espiritual e humanização hospitalar com a chegada de religiosas da Congregação das Irmãs da Adoração ao Santíssimo Sacramento. Fundada na Índia e presente em diversos países, a congregação tem como missão a adoração eucarística e o serviço aos mais necessitados. A vinda das missionárias encerra um período de quatro anos sem assistência religiosa permanente na unidade hospitalar.

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Atualmente, duas religiosas Irmã Rosa Maria, de 65 anos, e Irmã Dini Jacobi, de 45 já estão instaladas no município. A expectativa da provedoria do hospital é que mais duas freiras cheguem no final do segundo semestre, totalizando uma equipe de quatro missionárias dedicadas ao amparo de pacientes, familiares e funcionários.


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Freiras da Índia assumem humanização em hospital de Arapongas
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

Em parceria com o bispo diocesano de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, o provedor da Santa Casa, José Lopes, conduziu as tratativas para trazer as religiosas à instituição. Segundo ele, a busca por uma congregação disponível para a missão foi desafiadora, já que apenas a Congregação da Adoração, da Índia, tinha irmãs disponíveis para atuar no Brasil.


Freiras da Índia assumem humanização em hospital de Arapongas
AutorFoto: Lis Kato/ TNOnline

A presença religiosa resgata a tradição da própria fundação da Santa Casa, que inicialmente contava com seis irmãs gerindo e cuidando da enfermagem. Para a atual direção, o suporte espiritual é parte vital do tratamento. "Por ela ser uma santa casa de misericórdia, nada mais justo, nada mais humano, de que tenhamos a presença das irmãs", ressaltou Lopes.

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Para viabilizar a chegada das religiosas, a comunidade de Arapongas promoveu uma mobilização solidária. Sob a coordenação do vice-provedor da Santa Casa, Dr. Paulo Penacchi, voluntárias como Cidinha Jardim e Dilene auxiliaram na locação e preparação de uma residência próxima ao hospital. O imóvel foi mobiliado e estruturado para oferecer acolhimento e conforto às irmãs que passam a integrar a missão na cidade.

No dia a dia, a rotina das freiras envolverá uma hora de adoração na capela do hospital, seguida por visitas aos leitos. A Irmã Rosa Maria, que já vive no Brasil há nove anos, detalha a abordagem que terão com os internados: "Nós entramos nas salas de doentes, nós vamos escrever os nomes, o que precisa, o que é a dor deles para nós oferecer(mos) a Deus, colocando no altar e nós rezando para eles", afirma a irmã Rosa Maria, que está se adaptando à língua portuguesa.

Para a religiosa indiana, a missão na área da saúde é uma novidade enriquecedora para a congregação, que costuma atuar na educação e administração. "Acho que as pessoas precisam de um espiritual. Vamos dar bastante aos doentes aqui da Santa Casa precisa, vamos fazer orações, dar coragem, amor e caridade", afirmou a Irmã Rosa Maria.

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Entre as religiosas que chegaram a Arapongas está a irmã Dini Jacobi, que vive no Brasil há dois anos e meio. Embora ainda esteja aperfeiçoando o português, ela afirma estar adaptada ao país e emocionada com a acolhida recebida na cidade.

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As missionárias fazem parte da Congregação das Irmãs da Adoração ao Santíssimo Sacramento, uma ordem religiosa fundada em 1908, na Índia, pela Madre Maria Francisca de Chantal e pelo bispo Mar Thomas Kurialacherry. A congregação nasceu com a missão de promover a evangelização, a adoração ao Santíssimo Sacramento e o cuidado com os enfermos, pobres e pessoas em situação de vulnerabilidade.

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Atualmente, a instituição reúne cerca de 5 mil religiosas espalhadas por 13 países. No Brasil, a congregação já mantém trabalhos missionários nos estados de São Paulo e Minas Gerais e, agora, passa a atuar também no Paraná, por meio da missão iniciada na Santa Casa de Arapongas.

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