Uma tempestade acompanhada de rajadas de vento de até 66,2 km/h atingiu Arapongas no início da noite desta sexta-feira (20), provocando quedas de árvores e postes, além de afetar o fornecimento de água no município. O fenômeno climático começou por volta das 19h e, apesar dos estragos em diferentes pontos da cidade, não deixou feridos. O temporal ocorreu sob vigência de um alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e os serviços de emergência já estavam de sobreaviso.

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Entre as ocorrências mais graves registradas pela Defesa Civil até o final da noite, destacam-se quedas de árvores na Rua Quem-Quem e na Rua Anambé, na Vila Nova. Neste último endereço, a árvore de grande porte atingiu a fiação e derrubou três postes da rede elétrica, exigindo o acionamento da Copel para o desligamento seguro da energia antes da remoção dos galhos. Já no Espaço Milênio, onde ocorria uma feira, agentes municipais precisaram fornecer cerca de 100 metros de lona para que os expositores pudessem proteger seus móveis e mercadorias da chuva forte.

De acordo com os registros da estação meteorológica municipal, a chuva alcançou uma intensidade de 64,2 milímetros por hora no momento mais crítico. A falta de energia gerada pelos danos na rede elétrica também afetou o sistema da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), paralisando temporariamente o abastecimento de água, com previsão de normalização gradativa. As equipes da prefeitura mantêm o trabalho noturno na desobstrução das vias afetadas. Enquanto isso, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) segue acompanhando o avanço de novas áreas de instabilidade vindas da região oeste, que podem alcançar o município durante a madrugada.

As autoridades de segurança reforçam o pedido para que os moradores não se aproximem de cabos rompidos, evitem tentar atravessar pontos de alagamento e busquem abrigo seguro e longe de árvores durante novos episódios de mau tempo.

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Situações envolvendo a rede elétrica devem ser repassadas à Copel pelo telefone 0800 51 00 116, enquanto a Sanepar atende pelo 0800 200 0115. Para emergências em geral, a população pode acionar a Defesa Civil no telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193, sendo possível registrar demandas não emergenciais através do portal online da Defesa Civil. Moradores interessados em receber alertas preventivos podem se cadastrar enviando um SMS com o CEP da residência para o número 40199.