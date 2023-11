Formatura do Proerd acontece nesta quinta no Ginásio Luiz A. Zin

Siga o TNOnline no Google News

O Município de Arapongas (PR) realiza nesta quinta-feira (30) a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às drogas (Proerd). O evento será às 19h30, no ginásio municipal Luiz A. Zin (Rua Marabu, nº 810 – Centro). A formatura vai reunir alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino, sendo uma parceria entre a Prefeitura de Arapongas – por meio da Secretaria Municipal de Educação e Polícia Militar do Paraná (PMPR).

No ano passado, o Proerd formou 1.000 alunos. Durante o programa, como parte das atividades em sala de aula, os alunos produziram textos voltados ao lema do Proerd: “ Ficar sempre longe das drogas, da violência”.

O Proerd é viabilizado através de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Polícia Militar do Paraná, sendo desenvolvido nas Escolas Municipais de Arapongas desde 2002. Milhares de crianças já se beneficiaram dentro da principal linha de atuação, que é a prevenção ao abuso de drogas e a violência na Escola.

EVENTO

DATA: 30 de Outubro de 2023

HORÁRIO: 19h30

LOCAL: Ginásio de Esportes Luiz A. Zin

ENDEREÇO: Rua Marabu, 810 - Centro

