Formação e homenagens marcam celebração do dia dos professores

Em alusão ao Dia do Professor – celebrado no dia 15 de outubro, a Prefeitura de Arapongas promoveu na última sexta-feira, 25, um jantar e também formação em homenagem aos profissionais da Educação Municipal.

O encontro reuniu o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, a secretária da pasta, Elisângela Bobato Cortez, outros secretários municipais, vereadores e professores e educadores que atuam nas Escolas Municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Com entusiasmo, o prefeito Sérgio Onofre enalteceu a qualidade da educação de Arapongas, agradecendo a toda a equipe.

“ A nossa educação deu um salto. E tudo isso graças ao esforço diário e comprometimento dos nossos professores, cuidadores, das nossas zeladoras e merendeiras, equipes pedagógicas e demais profissionais que integram a educação. Investimos bastante na educação, com padronização dos uniformes, kits escolares, reforma e entrega de novas escolas, lousas digitais, além da boa pontuação no Ideb”, relembrou.

Onofre também aproveitou para fazer um pedido especial. “Ano que vem o Rafael Cita assume como prefeito. Sejam parceiros dele. E também o ajude a continuar uma bela história na Educação. Ele vem da escola pública e sabe como tudo isso é essencial”, acrescentou.

A secretária da Educação, Elisângela Cortez, também parabenizou a todos. “Vocês são fundamentais. Estamos aqui em um momento de celebração, mas também para busca de conhecimento. O aperfeiçoamento eleva o ensino da nossa cidade”, disse.

A oportunidade contou ainda com palestra junto ao também professor e escritor, Sérgio Vale da Paixão, com o tema: “Felicidade”. Ele é doutor em Psicologia pela Unesp SP. Mestre em Estudos da Linguagem pela UEL PR e professor do Instituto Federal do Paraná – Jacarezinho. Houve também sorteio de brindes.

