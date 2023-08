Forças policiais de Arapongas prendem três pessoas por tráfico

Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta quinta-feira (10) em Arapongas, no Norte do Paraná, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Emu, no bairro Jardim Aeroporto. Equipes da Polícia Militar (PM) e do canil da Guarda Municipal (GM) participaram da operação.

As autoridades chegaram no local por volta das 17h30 e se depararam com três adultos e um adolescente. Um dos maiores de idade seria morador de uma outra casa no mesmo bairro, que também foi alvo de buscas pela PM e pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Ainda no imóvel da Rua Emu, o cão de faro da GM foi utilizado e "apontou" para uma mala que estava em um dos quartos da residência. Dentro do objeto foram localizadas 40 gramas de maconha. Também foram apreendidos três aparelhos celulares e R$ 1 mil em dinheiro. Veja:

Foto por PM Arapongas

De acordo com o delegado da PCPR, Bruno Sentone, a investigação demonstrou que em uma das residências funciona um estabelecimento comercial de fachada, onde os indivíduos comercializam entorpecentes nas proximidades de escolas do bairro.

Os dois homens, de 34 e 20 anos, e a mulher, de 39, de foram levados para a 22ª Subdivisão Policial de Arapongas e receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

