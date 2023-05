Forças de Segurança de Arapongas cumprem dois mandados de prisão

Da Redação

Dois mandados de prisão foram cumpridos em Arapongas

Dois mandados de prisão foram cumpridos em Arapongas, por equipes da Polícia Militar (PM) e pela Guarda Municipal (GM) nesta segunda-feira, 22.

Um dos mandados foi cumprido na região central da cidade, por volta das 15h30. A equipe da PM, durante patrulhamento, viu um homem em atitude suspeita, sendo abordado e identificado. Feita a checagem de seu nome junto ao sistema, foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, ele foi detido foi encaminhado a cadeia pública de Rolândia.

Mais tarde, por volta das 18h, uma equipe da Guarda Municipal (GM) cumpriu um mandado na Zona Sul da cidade. A equipe ROMU em deslocamento do Ponto Base 18 horas do Conjunto São Bento até a Base Integrada do mesmo bairro, se separou com um homem já conhecido das Forças de Segurança, que estava com mandado de prisão em aberto. Ele recebeu voz de abordagem, e foi conferido junto ao sistema o mandado. Diante da situação, ele foi encaminhado até a carceragem de Rolândia.

