Forças de Segurança apresentam Plano Municipal 2023 na terça

As Forças de Segurança de Arapongas apresentaram o Plano Municipal de Segurança Pública 2023, no próximo dia 31 (terça-feira). Existente desde 2017, o projeto estabelece diretrizes da segurança e planejamento estratégico através da ampliação dos serviços integrados da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança, executando trabalhos preventivos e educativos que consistem, sobretudo, na diminuição dos índices de da criminalidade.

Neste ano, além da apresentação do novo plano, serão apresentados oficialmente também os novos delegados da 22ª Subdivisão Policial: Dr. Anderson Seiji Kudo - Delegado Adjunto da 22ª SDP; Dr. Bruno Delfino Sentone - Delegado de Arapongas; Dr. Getúlio Torres - Delegado de Arapongas e Drª Camila Costa - Delegada da Delegacia da Mulher de Arapongas.

O ato contará com a presença do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do secretário da Segurança Pública, Paulo Argati, delegado chefe da 22ª Subdivisão Policial, Dr. Maurício de Oliveira Camargo e demais autoridades.

EVENTO

DATA: 31 de janeiro de 2023

HORÁRIO: 9h

LOCAL: Cine Mauá

ENDEREÇO: Rua Uirapuru, nº 55 – Centro.

